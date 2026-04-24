世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。中国の「中国各地で圧力鍋が次々と爆発地元消防も注意喚起原因は？」についてです。◇キッチンで料理をする女性。コンロにかけていた鍋が突然...爆発したのは圧力鍋。いま、中国各地でこうした圧力鍋の爆発が頻繁におきています。こちらは道路沿いで調理をしている男性。画面中央の圧力鍋に向かおうとした、その瞬間。調理中の圧力鍋が、目の前で突然爆発。つながっていたボンベごと