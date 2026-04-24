ごうごうと音を立てながら燃え上がる炎。大規模な山火事は、アメリカでも。場所は、南部に位置するジョージア州。約50棟の住宅が焼失。東京ドーム1700個分以上の面積を焼き尽くし、今も被害が拡大しています。一部の学校は閉鎖され、住民の避難が続いています。ジョージア州は、91の郡に「非常事態宣言」を発令。今後も危険な乾燥状態が続くことから、州南部では史上初の「たき火禁止令」を出し、警戒を呼びかけています。