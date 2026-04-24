「AIエージェント」という言葉を聞いたことはありますか？【写真で見る】数分で家計簿アプリ完成「AIエージェント」とのやり取り画面エージェント、すなわち「代理人」。人の代わりに自分で考えて判断し、行動するAIです。私たちの生活が大きく変わるかもしれません。提案だけでは終わらない？予約から決済までAIで完結か日比麻音子キャスター：すでにAIを活用している人も多いと思いますが、「AIエージェント」とはどういうもの