【ロンドン＝横堀裕也】ノルウェー政府は２４日、子供のＳＮＳ利用を規制する法案を年内に議会に提出すると発表した。ヨーナス・ガール・ストーレ首相は声明で「子供が子供らしくあるための法案だ。日常生活がアルゴリズムに乗っ取られてはならない」と訴えた。発表によると、法案は子供が１６歳になる年まで原則としてＳＮＳ利用を禁止する内容で、「ＳＮＳ運営企業は年齢確認に責任を持つことになる」と強調した。