◇プロ野球セ・リーグ 中日ーヤクルト（24日、バンテリンドーム）同点で迎えた8回のマウンドにあがったメヒア投手。先頭で打席に迎えたヤクルト・サンタナ選手の一発を浴び、勝ち越しを許しました。この日の中日は2回にボスラー選手の今季第1号ソロで先制。しかし3回にすぐさま追いつかれ、4回には赤羽由紘選手の今季第1号の勝ち越し2ランを浴びました。それでも中日打線が6回に反撃。先頭の大島洋平選手が自身3年ぶりとなる3塁打