6割以上が「影響を感じる」と回答乗りものニュースでは、2026年3月14日から約1か月間、鉄道のダイヤ改正に関するアンケートを実施しました。 【影響デカい】これがダイヤ改正の影響です（画像）ダイヤ改正による影響を感じるかを尋ねたところ、「大きな影響を感じる（32.6％）」「やや影響を感じる（34.8％）」と、回答者の3分の2以上がその影響を実感しているという結果となりました。今回のダイヤ改正について、回答者から