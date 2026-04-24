【“いまどき”アウトドアシューズ解体新書】街でもよく見かけるようになったアウトドアシューズですが、ひと口に”アウトドアシューズ”と言っても、実は用途別に細分化されています。登山靴（トレッキングシューズ）、ハイキングシューズ、トレイルランニングシューズなど、目的に合わせたモデルを選ぶのが一般的なのですが、近年は広くさまざまなシーンで使えるモデルや、特殊な構造が注目を集めるモデルも登場しています。そん