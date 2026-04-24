田上町で収穫が最盛期を迎えている「タケノコ」。ことしは豊作となる年だということで直売会には連日、長い列ができています。田上のタケノコが人気の理由は？朝9時すぎ・・。「道の駅たがみ」には長ーい人の列が。みなさんのお目当ては？「タケノコ」「山へ登りにきたんですけども、その前にタケノコ買おうかと」4月18日に始まった「たけのこまつり」。大きく育った田上町特産のタケノコを求めて、24日は333人が列を作って