鬱屈とした日々を過ごす学生が、あるクラスメイトとの出会いによって、自らのアイデンティティーを崩壊させながら異様な境地へと進んでいく、押見修造の漫画『惡の華』。この作品を原作とした、鈴木福、あの（あのちゃん）主演の春のTVドラマの放送・配信がスタートしている。 参考：あの、ドラマ『惡の華』で仲村佐和役に挑む必然「僕とリンクする」過去と魂の救済 現在リリースされている第2話までで