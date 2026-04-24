セガは、時代を彩ってきた不朽のタイトルの魅力を多様なエンタテインメントコンテンツを通じて発信するプロジェクト「SEGA UNIVERSE」を始動したことを発表した。 関連：【画像あり】「NO OLD, STAY GOLD」コンセプトのキービジュアル 「SEGA UNIVERSE」は「NO OLD, STAY GOLD」をコンセプトに、現行タイトルとは異なる、ファンから今なお愛される往年の作品に光を当て、ゲームの世界を飛び越えた新たな楽しみ方