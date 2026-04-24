J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTの第12節が４月24日に開催。三協フロンテア柏スタジアムでは柏レイソルと鹿島アントラーズが対戦している。前半終了間際にスコアボードが動く。先制したのはアウェーの鹿島。45＋１分、敵陣右サイドでボールを奪った濃野公人がそのままドリブルで突き進む。ペナルティエリア手前で巧みなボディフェイントで相手を抜き、さらにもう１人をかわし、最後は鈴木優磨に丁寧なラストパス。