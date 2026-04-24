県が選定を目指す国の「GX戦略地域」について、経済産業省は、1次審査の合格に相当する「有望地域」に山口県を選んだと県側に伝えました。GX戦略地域関連の事務を担う、県の産業脱炭素化推進室です。24日午後3時、経済産業省が山口県を含む有望地域を公表すると、職員は安堵の表情を浮かべていました。GX戦略地域制度は、産業構造を脱炭素型へ転換するため、アンモニアなどの新エネルギー産業を集積させる地域を国が選び、重