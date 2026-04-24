All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月15日に回答のあった、千葉県在住65歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢性別：65歳女性同居家族構成：本人のみ居住地：千葉県住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）雇用形態：パート・アルバイト年収：250万円現預金：3600万円リスク資産：2000万円「定期預金は新規口座開設特別金利で預けています」現預金の管理に