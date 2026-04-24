20th Centuryの井ノ原快彦さんは4月24日、自身のInstagramを更新。フリーアナウンサーの有働由美子さんとのツーショットを披露しました。【写真】井ノ原快彦＆有働由美子のハワイショット「このコンビ安心するー」井ノ原さんは「ハワイに行ってきました。本日20時から放送の『有働イノッチ探検！世界遺産』のロケ」とつづり、6枚の写真と1本の動画を投稿。ハワイロケのオフショットです。1枚目は南国らしい夕日とヤシの木をバック