◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(24日、横浜スタジアム)24日のDeNA対巨人の球審を務めた敷田直人審判員が、通算2000試合出場を達成しました。試合が成立した5回終了時には、メインモニターに敷田審判員の2000試合出場を祝福する文字が映し出されました。史上77人目となる偉業に、会場から温かい拍手。花束を受け取った敷田審判員はカメラに向かって代名詞の「卍ポーズ」を披露し、笑顔をみせました。