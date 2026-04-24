「ＤｅＮＡ−巨人」（２４日、横浜スタジアム）巨人・田中将大投手が七回途中無失点の力投で３勝目の権利を手にした。二回１死一、二塁のピンチを内野ゴロ２つでしのぐと、その後も粘りの投球。丁寧に低めをつき、味方の好守にも支えられながら、アウトを積み重ねた。七回２死、林に一塁線を破られる二塁打を打たれて交代。田中将はベンチへ戻り首をひねったが、先発として十分に役割を果たした。今季はここまで３試合の