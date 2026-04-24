タレントの田村淳が24日、都内で書籍『20代の君へ。働き始める前に読んでほしい父からのメッセージ』発売記念イベントを開催。イベント前には囲み取材に応じた。【全身ショット】書籍を手に笑顔を浮かべた田村淳タレントの枠を超え多方面で活躍する田村が「娘への遺書」をコンセプトに書きためたインスタグラムのメッセージに注目が集まっていることを受け、そのメッセージを岐路に立つすべての人に向けて再構成したものとなっ