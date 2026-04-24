テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が２４日に放送され、タレントの長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。この日は、最高額の一品を見抜く「目利き選手権」を進行。３点の絨毯から約１２００万円の超高級ペルシャ絨毯を見抜く勝負で、一茂は３点を見るなり「もう分かった！触らなくても分かる！」と自信満々。一茂は宣言通り、１２００万円のペルシャ絨毯を正解。「光沢が違うのよ。全然