米新興企業アンソロピックの最新ＡＩ（人工知能）モデル「クロード・ミュトス」を巡り、片山金融相や日本銀行の植田和男総裁、３メガバンクの頭取らが２４日、金融庁で官民会議を開いた。片山氏は会議後、最新ＡＩによるサイバー攻撃から金融システムを守るため、官民共同の作業部会を設置する方針を明らかにした。ミュトスは、システムの脆弱（ぜいじゃく）性を特定する能力が格段に高いとされる。アンソロピックは現在、ミュ