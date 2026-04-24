【漫画】本編を読む赤ちゃんの、赤ちゃんによる、赤ちゃんのための「屋台」を舞台とした漫画『屋台ヤケミルク』（はみだしみゆき）。今夜もおしゃべり好きな赤ちゃんたちが、まるで会社帰りのサラリーマンのように小さな屋台に集ってくる。いつもは「赤ちゃんあるある」をミルクのつまみに語り合うが、今宵は「お風呂」がテーマのようだ。屋台の常連客・のんちゃんとモモコはこの日、大将を交えて「お風呂あがりの日課」につい