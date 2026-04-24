【モデルプレス＝2026/04/24】フリーアナウンサーの中村仁美が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。大量の揚げ物を調理している様子を公開した。【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻、揚げたポテトの向こうに見える大量の鶏肉◆中村仁美アナ、大量の揚げ物調理中村アナは「揚げ物が 終わらない 夕暮れ時」とコメント。フライドポテトを揚げている鍋の向こうに大量の揚げられた鶏肉が置かれている写真を公開した。◆中村仁美ア