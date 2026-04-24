◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２４日・横浜）巨人・田中将大投手（３７）が先発で６回２／３を無失点と好投した。１―０のリードを保ち、黒田博樹氏（広島、ヤンキースなど）に並ぶ日米通算２０３勝目の権利を手にして降板した。被安打８で球数８７。与四球は申告敬遠による１個とテンポの良い投球が光った。１軍では初バッテリーとなった大城とも息を合わせカットボール、スプリット、今季最遅９５キロの超スローカ