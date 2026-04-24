自分に似あうメイクをするのも大事だけど、こんな女のコになりたい！って純粋な気持ちを尊重してメイクすると、新たな可能性に出会えるもの。今回は、ピュアで洗練された印象が叶う「ブルー×ツヤメイク」をご紹介します。透明感を引き上げながらしゃれ感までアップする最旬メイクは必見♡ピュアで洗練された印象に見せたいブルーみとツヤの多重奏で透明感爆アゲ！ピュアさと少しの大人っぽさ。相反する印象を両立させるバラ