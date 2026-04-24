タレントの長嶋一茂が２４日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。同番組の楽屋弁当の豪華さを明かす一幕があった。この日のトークコーナーでカンテレ（関西テレビ）の番組に出演した際、楽屋で値段の書いていない喫茶メニューを渡され、感動したことを明かした一茂。その上で「でも、もちろん『ザワつく！』の楽屋も素晴らしいものがいつも置いてあるんですよ」と話すと共演の高嶋ちさ子