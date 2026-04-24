◆パ・リーグオリックス―日本ハム（２４日・京セラドーム大阪）オリックスの新外国人ボブ・シーモア内野手が、来日６７打席目でうれしい初アーチを放った。太田の適時二塁打で同点に追いついた７回、２死二塁のチャンスで打席へ。１ボールから伊藤のスプリットを振り抜き、右翼席５階に特大の勝ち越し２ランを運んだ。自身にとって大きな一発は、京セラドーム大阪で通算３０００号のおまけつき。２５年に３Ａで３０発を放