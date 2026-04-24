カーリング女子で平昌五輪銅、北京五輪では銀メダルを獲得した、プロカーリング選手の吉田知那美が２４日に自身のＳＮＳを更新し、オフショットを掲載した。３月３１日に「ロコ・ソラーレ」からの退団を発表し、新たに発足するプロリーグ「ロックリーグ」に「チームタイフーン」のキャプテンとして参戦することを発表した吉田。自身のインスタグラムで「一回きりの人生で、そう幾度とあるわけではない御愛でたい門出なので、新