元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が、24日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演し、「日本で一番、楽屋弁当が高い」と思う番組を明かした。長嶋は最近、関西テレビの番組に出演するときに、局内の喫茶店から好きなものを頼んで食べられるというシステムに「東京のキー局にこの風習ないから」と感動したと明かした。だがその後に「もちろん、ザワつくの楽屋も、素晴らしいものはいつも置い