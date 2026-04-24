歌舞伎俳優の中村勘太郎（15）と中村長三郎（12）が24日、東京・両国の江戸東京博物館で同所のリニューアル記念特別展「大江戸礼賛」（25日〜5月24日まで）の取材会に出席した。2022年からの改修工事を終えて先月31日、4年ぶりにリニューアルオープン。2人の屋号である中村屋は江戸三座で最古の中村座に由来し、常設展には中村座の展示もあることからゲストに呼ばれた。勘太郎は「どのように昔の人が歌舞伎に熱狂していたの