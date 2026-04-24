元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が、24日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演し、嫌いなテレビ局の特徴を明かした。楽屋での弁当の話になり、「サバンナ」の高橋茂雄が「弁当…僕がやっていた大阪の夜の枠の番組、ずーっとやってましたけど、弁当出たことなかったです。制作費もあると思うんですけど。長年ずーっと行っていたけど、弁当出たことなかったもん！楽屋にハッピーターンが4個ぐ