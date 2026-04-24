30代男性のAさんは、お見合いの帰り道でスマートフォンの画面を見つめてため息をつきました。婚活を始めて1年、清潔感のあるネイビーのジャケットを新調し、髪型も整え、自分なりに努力を重ねてきたつもりです。しかし届く返事はいつも「交際希望ではありません」という無情な「お断り」の通知でした。【漫画】「あんなブスと付き合ってんの？」と聞かれた彼の答えは「かわいそうじゃん」初めての恋が壊れた日この状況を打破すべ