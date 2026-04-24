少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。第2話邪魔する悪役は……？【編集部コメント】物語を盛り上げるためには、悪役は必要ですよね。悪役とまでいかなくても、障害があれば二人の恋は大盛り上がり！読者も一緒になってドキドキハラハラ、ハッピーエンドになっ
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