物価高対策の一環として県が増量支援する県産米の販売が、24日始まりました。5kg分の価格で、6kgの県産米が購入できます。大坪記者「キャンペーン初日の朝、こちらの店舗には11種類もの県産米が並びました。増量されて5kgから6kgに。対象商品はこちらのマークが目印です」県による県産米購入支援事業は、県産米5kgを購入すると県が1kgを上乗せし、6kgのコメを5kg分の価格で販売するものです。24日から県内のスー