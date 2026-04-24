アメリカ軍岩国基地で行われるフレンドシップデーについて岩国市の市民団体が24日、戦闘機のアクロバット飛行の中止をアメリカ軍に求めるよう市に申し入れました。申し入れたのは爆音訴訟の原告や支援者でつくる岩国爆音訴訟の会です。5月3日に行われるフレンドシップデーではアメリカ軍の戦闘機F35CやFA18の航空ショーが行われる予定です。「岩国爆音訴訟の会」ではアクロバット飛行による爆音は住民に耐えがた