全国高校選抜の男子ケイリンで優勝した誠英高校の毛利元晴選手が24日、県庁を訪れ、喜びの報告をしました。誠英高校3年の毛利元晴選手は3月、群馬県で開かれた全国高校選抜の男子ケイリンで全国大会初優勝を果たしました。24日、村岡知事のもとを訪れ、結果を報告しました。ケイリンは自転車競技のトラック種目で5人から7人の選手で5周＝およそ1.67㎞を走り順位を競います。周りの選手の状況を見てタイミングを合わせるなど