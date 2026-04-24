レノファ山口を運営する株式会社レノファ山口が2期ぶりの黒字となる昨年度の決算を発表しました。レノファ山口のことし1月期の売上高は前年度より1億3400万円増加し、13億8500万円となりました。広告料収益の増加や対戦相手などによりチケット価格が変動するフレックスプライス制の導入などを要因として挙げています。営業損失が1700万円となっていますが、クラウドファンディングなど営業外収益を計上すると純利益は100万円の黒字