2025年12月にオープンしたリゾナーレ下関…新たな客室が誕生しました。フグと日本酒をテーマとした新しいコンセプトルームが完成し、24日、報道陣に公開されました。新たに完成したのは、「ふく酒ルーム」です。ふぐと日本酒で至福のときをゆったりと過ごせるとのコンセプトで作られていて、この部屋でしか味わうことができない、これまでにない味わいの日本酒を地元の酒蔵と開発したということです