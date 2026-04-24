周南市に本店を置く西京銀行は24日、ことし3月期の連結決算を発表しました。純利益は過去最高となっています。西京銀行・松岡健頭取「私たちが目指すことが地域の皆様にも理解をしていただき評価をしていただいた結果ということで大変うれしく思っています」西京銀行のことし3月期の連結決算は経常収益が前の年に比べて48億1200万円増の435億800万円。また、純利益は前の年に比べて4億9400万円増の64億4700万円で過去最高を更新し