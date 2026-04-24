美祢市全域をエリアとするMine秋吉台ジオパークが昨夜、ユネスコの会議で正式に世界ジオパークに認定されました。国内で11か所目の認定です。美祢市のMine秋吉台ジオパークは、昨夜、フランスで開かれたユネスコの会議で正式に世界ジオパークに認定されました。「ユネスコ世界ジオパーク」は世界的に優れた地質遺産の保全と活用を目的としたユネスコの事業です。美祢市の地質・地形は日本最大級のカ