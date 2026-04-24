世界ジオパークの認定を記念して24日、美祢市民を対象にした特別ツアーが開催されました。ツアーにはおよそ40人の市民が参加し、3つのコースに分かれ、地元の魅力を改めて学びました。このうち大嶺炭田の歴史を学ぶ黒コースでは、炭鉱跡やかつて賑わった街並みを散策しました。鉱山を水平に堀り進めて石炭を採掘した「荒川水平坑」や、大きな地層の残る「桃ノ木露天掘り跡」などを見学しました。Min