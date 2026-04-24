◇パ・リーグ日本ハム―オリックス（2026年4月24日京セラＤ）日本ハム・伊藤大海投手（28）が痛恨の一発を浴びた。6回まで無失点・ほぼ完ぺきな投球を続けていたが、7回先頭の西川、続く太田に連続二塁打を浴びて同点とされた。2死を奪ってペースを取り戻したかと思ったが、2死二塁からシーモアに京セラドーム通算3000号となる勝ち越しの1号2ランを許した。