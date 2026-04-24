◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(24日、横浜スタジアム)巨人・田中将大投手が7回途中無失点の好投を披露し、今季3勝目の権利を持ってマウンドを降りました。ここまで3試合の登板で2勝0敗の田中投手は初回、先頭の三森大貴選手にヒットで出塁を許しますが、キャッチャーの大城卓三選手の盗塁阻止もあり、先制は許さず。2回も2本のヒットなどで2アウト2、3塁のピンチを背負いましたが、9番の平良拳太郎投手をセカンドゴロに打ち取り