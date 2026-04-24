飯塚オートのSG「第45回オールスター」が開幕した。11Rは地元の期待を背負う長田稚也（25）が3周目で先頭を奪って制した。「ホッとしました」と、まずは一安心の表情。「試走の感触が良かったし、序盤で3番手につけられたのが良かった」と勝因を分析した。さばきは安定し、今シリーズも安心して見ていられる長田稚。このまま白星を積み重ねたい。