三井住友海上火災保険からの発表です。【映像】三井住友海上火災保険からの発表「当社出向者による情報漏えい事案についてMS＆ADインシュアランスグループの三井住友海上火災保険株式会社は、当社からトヨタ自動車株式会社へ出向していた複数の社員が、同社の保有する情報を漏えいした事案（おそれを含む）が確認されていることを、お知らせいたします。トヨタ自動車株式会社をはじめ、お客さまおよび関係者の皆さまに、大変なご