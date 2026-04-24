なぜかこのタイミングで突如湧き出た「大谷ルール」を巡る論争に、なかなか収束の兆しが見えてこない。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は２４日（日本時間同日）、同サイトで「敏腕記者」としても名高いケン・ローゼンタール氏（６３）による検証記事を掲載。ドジャース・大谷翔平投手（３１）を巡る二刀流ルールへの批判に、冷静な視点から切り込んだ。発端はカブスのクレイ