【その他の画像・動画等を元記事で観る】原作・三嶋与夢、作画・孟達によるシリーズ累計450万部の成り上がり異世界ファンタジー作品『⼄⼥ゲー世界はモブに厳しい世界です』。2022年4⽉にはTVアニメ第1期が放送された本作品のTVアニメ第2期にあたる『⼄⼥ゲー世界はモブに厳しい世界です2』の放送時期が2026年7⽉に決定した。さらに放送時期の決定に伴い、キャラクターデザイン・鈴⽊政