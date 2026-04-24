鹿児島市教育委員会は明和小学校と明和中学校を統合する9年制の義務教育学校について、2030年4月の開校を目指すことを決めました。 明和小学校は1974年、明和中学校は1976年に開校しました。 在籍する子どもの数は、1980年代にそれぞれ1900人を超えましたが去年5月現在で明和小が365人、明和中が188人に減り、今後も減少が見込まれています。 このため、市教育委員会では明和小と明和中を統合して9年制の小中一貫教育を行う