奄美大島・龍郷町に別荘型の滞在施設が完成し24日、オープニングセレモニーがありました。 別荘型の滞在施設「SANU 2nd Home 奄美大島1st」は、全国で会員制のシェア別荘を運営しているSANUが開業しました。 奄美大島が36か所目、県内は初めてで龍郷町赤尾木の海沿いの敷地に2人から6人まで泊まれる施設9棟が建てられました。 奄美大島の高床式倉庫 高倉をコンセプトにした部屋の窓からは赤尾木湾が一望できます