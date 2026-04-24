県立学校の臨時任用講師が3年間免許を失効した状態で授業 問題発覚うけ調査 県立学校の臨時任用講師が教員免許を失効した状態で授業をしていた問題で、県教委は同様の事案がないか調査を進めていましたが、新たに1人が失効状態で授業をしていたことが分かりました。 この問題は県立学校の臨時任用講師が3年間免許を失効した状態で授業をしていたものです。 中学校の講師が免許失効した状態で授業 県教育委員会などは県立学校