北海道の旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄した疑いで、男性動物園職員（30代）を警察が任意聴取していると2026年4月24日放送の「情報ライブ ミヤネ屋」（日本テレビ系）が速報で伝えた。この30代の職員は警察の調べに対し「動物園の焼却炉に30代の妻の遺体を遺棄した」という趣旨の話をしているという。旭山動物園は現在休園中だが、4月29日から夏の営業を開始する予定だった。捜査は死体遺棄事件として始まるが読売テレビ解説