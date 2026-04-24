11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の郄塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜〜木曜22:15頃〜）。 4月20日（月）の放送では、新生活を迎えたリスナーへのエールとともに、自身のパーソナルな一面や27歳を迎えた心境を語りました。INI 郄塚大夢――番組冒頭では、新学期や新生活を迎えた生徒（リスナー）へ向けて、悩